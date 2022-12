Inter, Acerbi: “Sfida al Napoli importante. Skriniar è sereno, su Lukaku e Dzeko…”

Le dichiarazioni del difensore centrale dell'Inter, Francesco Acerbi

⚽️

Parola a Francesco Acerbi. Il centrale dell'Inter, arrivato dalla Lazio nell'ultima sessione estiva di calciomercato, ha raccontato ai microfoni di Sky Sport il suo primo semestre in nerazzurro, sotto gli ordini di Simone Inzaghi. Di seguito le parole dell'ex Milan e Sassuolo tra le altre: "Questa è stata una delle migliori partite fatte in questo mese, abbiamo fatto delle belle giocate ed è stata una partita vera aspettando il Napoli. È stata una gara intensa, abbiamo messo minuti nelle gambe con molta forza e questa è una cosa importante".

Inter-Napoli: "Dipende da come la affrontiamo, fisicamente stiamo andando sempre meglio e dobbiamo essere brillanti con la testa sgombra, ma sapendo che è un'opportunità importante"

Dzeko e Lukaku: "Avere per gli avversari davanti Dzeko, Lukaku, Correa e Lautaro mette un po' di timore. La differenza la fa la compattezza, abbiamo giocatori importanti che fanno invidia a tutti".

Handanovic: "Lo è stato per tanti anni e lo sarà fin quando rimarrà qui, è un leader anche se non gioca. Ha sempre una parola buona per gli altri, si vede che è un punto di riferimento ed è importantissimo per noi e per il gruppo. Samir è una figura importante, anche se non è titolare è una persona piacevole e un leader dentro lo spogliatoio. Poi le questioni extracampo le deciderà lui con la società, io spero che rimanga all'Inter".

Periodo all'Inter: "Darò, come in tutte le squadre, tutto me stesso per far bene. Sfrutterò ogni opportunità, farò del mio meglio e poi del futuro si parlerà più avanti. È normale che mi piacerebbe rimanere qui, a marzo-aprile ognuno farà le proprie valutazioni".

Skriniar: "Milan è sereno, è una cosa tra lui e la società. È grande abbastanza per prendere le sue decisioni, qualsiasi cosa deciderà gli farò un grosso in bocca in lupo".