Genoa-Inter, Conte: “La strada è giusta, nessuno ci ha dominati. Guardate il Liverpool di Klopp…”

Parola ad Antonio Conte.

Il tecnico dell’Inter è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa, in programma sabato pomeriggio a Marassi: primo oggetto di discussione, il momento della sua squadra, reduce dal pareggio in Champions League contro il Borussia Mönchengladbach. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Terza gara in sette giorni? Stiamo cercando di gestire il momento, facendo recuperare i calciatori e preparando la partita nel modo giusto. Alcuni stanno giocando sempre e bisogna anche preservarli dal punto di vista psicologico. Non sono preoccupato per i gol subiti. Stiamo percorrendo la strada giusta, io, la società e i giocatori siamo felici. La situazione dobbiamo affrontarla a testa alta, senza dare troppo peso alle assenze. Stiamo giocando bene, raccogliamo meno di quello che produciamo. Certi gol incassati erano evitabilissimi, ma sono contento di quello che i miei stanno dando. Vedo abnegazione e determinazione, vedo un’idea chiara”, ha spiegato.

CHAMPIONS E OBIETTIVI – “Se parliamo di intensità, in Champions siamo stati superiori ai tedeschi. E contro una tedesca non è scontato. Il risultato dipende da mille fattori e per questo non deve condizionare la prestazione. Io guardo il contenuto e per questo sono soddisfatto. Lo sono anche i miei calciatori. Felicità può prescindere dal risultato? Bisogna lavorare. Possiamo prendere l’esempio del Liverpool di Klopp: quattro anni senza vincere, ora è una macchina da guerra. Non so se nell’immediato riusciremo a vincere qualcosa, ma so per certo che la strada, condivisa con società e dirigenza, è quella giusta. La struttura è molto più solida rispetto al passato”.

EQUILIBRIO – “Come lavoro per evitare sconforto tra i giocatori? Non devo intervenire, non sono intervenuto perché è un gruppo di calciatori che sono prima di tutto uomini. Quando vedo determinati atteggiamenti dai calciatori non possiamo che essere soddisfatti. Vedo negatività fuori, vedo che si cerca di attaccare le nostre certezze. Meno equilibrio rispetto all’anno scorso? Se andiamo a vedere, stiamo cercando di coinvolgere tutta la rosa. È inevitabile che alcuni interpreti siano cambiati, però cerchiamo di mantenere chiara l’identità. Abbiamo fatto tanti gol, ne potevamo fare molti di più. Qualche situazione individuale la possiamo migliorare. Dobbiamo continuare a lavorare, c’è anche un aspetto positivo: abbiamo avuto tanti assenti, tanti calciatori sono dovuti entrare subito facendo esperienza. Finora nessuna squadra ci è stata superiore e ci ha dominato, la mentalità è quella giusta. E’ questa la strada per tornare a essere grandi”, ha concluso Conte.