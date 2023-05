Fiorentina-Inter, Inzaghi: “Finale difficilissima, sofferto il giusto. City…”

"Bene, l'emozione è grande. Sapevamo la finale sarebbe stata difficilissima. Ho cercato di lasciare i ragazzi tranquilli in questi giorni, senza che pensassero al dopo. Ci tenevamo, abbiamo speso tantissimo per arrivare qui e volevamo vincere. Abbiamo approcciato male, poi però bravissimi i ragazzi a rimanere lucidi. Mezz'ora finale di primo tempo strepitosa, nel secondo non siamo stati lucidi, abbiamo sofferto perché ci siamo allungati. La Fiorentina ha qualità nei cambi e prende bene le posizioni in campo, abbiamo sofferto il giusto. Godiamocela, ho fatto i complimenti ai ragazzi uno a uno. Era un momento difficile, avevamo perso con la Roma ma ero sereno perché avevamo giocato bene e creato. Nel calcio ci sono certi periodi, ma ho la fortuna di allenare grandi professionisti. Mettono un impegno folle, li abbraccio uno ad uno ma come i nostri tifosi: per venti minuti non ci hanno incitato, quando sono entrati in partita loro l'abbiamo fatta anche noi. City? Avranno visto una bella finale, uno spot per il calcio. Siamo due squadre in missione, sia noi che la Fiorentina eravamo in finale di coppa europea e nazionale. Siamo arrivati bene, ora dovremo essere bravi. Stiamo tenendo questo livello da due mesi, nelle difficoltà la squadra non si è disunita. Prendere un gol a freddo ti può lasciare a pensare ma i ragazzi sono stati lucidi".