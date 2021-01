Fiorentina-Inter, Barella: “Vogliamo vincere la Coppa Italia, sarà un match combattuto. Eriksen? Rispondo così

Fiorentina–Inter è stata tra le sfide più interessanti degli ottavi di finale di Coppa Italia.

Il centrocampista Niccolò Barella, prima dell’inizio della gara del “Franchi”, ha parlato dell’importanza della Coppa Italia in casa Inter, ai microfoni di Rai Sport e di Inter TV.

Di seguito le parole del talento nerazzurro.

“Sarà una bella battaglia, cercheremo di portarla a casa. Eriksen è un grandissimo giocatore, in quella posizione può darci giocate importanti. La sua qualità ci può servire. Il E’ una competizione importante, c’è una coppa in palio e vogliamo arrivare fino in fondo: vogliamo provare a vincerla, è una cosa importante. La Fiorentina è forte, sta ritrovando la forma: giocare qui è sempre difficile, cercheremo di portare a casa. Possibile derby? E’ uno stimolo, ma quello più importante è vincere oggi, non guardiamo a quello che c’è dopo: oggi è importante per il nostro cammino e cercheremo di fare bene” – così Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter.

