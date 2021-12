Eriksen, parla l’agente: “Epilogo inevitabile in Italia, ma giocherà ancora”

Le parole dell'agente dell'ex Inter, Christian Eriksen, sul futuro del suo assistito: "Giocherà ancora, sono ottimista"

"La storia con l'Inter non poteva finire diversamente, ma sono ottimista per il futuro Eriksen giocherà ancora".

"Finora ha potuto salutare solo i dirigenti, ma vedrà anche i suoi compagni – ha ammesso Schoots a La Gazzetta dello Sport -. Eriksenvuole venire assolutamente a San Siro, già a gennaio, per questi fantastici tifosi pazzi di lui. L’hanno voluto fortemente come giocatore, e quando l’hanno conosciuto davvero, lo hanno apprezzato come uomo. A parte il calcio, questo rimarrà per sempre".