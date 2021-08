Danimarca, Eriksen ringrazia Kjaer e i medici: “Mi avete salvato la vita!”

L'attuale calciatore in forza all'Inter, colpito lo scorso 12 giugno da attacco cardiaco in campo, ha ringraziato chi lo ha soccorso

Tale riconoscimento per aver salvato la vita a Christian Eriksen che, durante il match Danimarca-Finlandia di Euro 2020, era stato colpito da un arresto cardiaco. A distanza di un paio di mesi è tornato a parlare proprio il calciatore in forza all'Inter che ha voluto ringraziare dal profondo del cuore i medici che si sono prontamente occupati di lui insieme al difensore del Milan.