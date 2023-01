Cremonese-Inter 1-2: Okereke illude Ballardini, Lautaro la ribalta. Ok Inzaghi

Una doppietta dell’argentino permette all’Inter di ritrovare il successo in rimonta. Il club ospite parte forte ma alla prima ripartenza la Cremonese va in vantaggio con una magia di Okereke, che la piazza nel sette con un gran tiro a giro da fuori. Lautaro trova il pari quasi immediato e nella ripresa la ribalta su suggerimento di Dzeko. I nerazzurri guidati da Simone Inzaghi dopo aver proposto un calcio godibile ed a tratti intenso in quello dello stadio Zini, scavalcano provvisoriamente il Milan e salgono al secondo posto a -10 dal Napoli; la compagine di Davide Ballardini resta all’ultimo posto, ancora senza vittorie.