Conte: “Dato tutto, affetto dei tifosi vale lo scudetto. Moratti? Si è scusato”

Antonio Conte rompe il silenzio dopo l’addio all’Inter. Antonio Conte sbarca nuovamente a Milano dopo una breve vacanza ad Ibiza, complice la vaccinazione contro il Covid-19. L’allenatore salentino, a poche settimane...

"Il mio progetto non è mai cambiato (rispondendo ad una domanda sulle parole di Zhang "avevamo idee diverse", ndr) anche se ha poco senso parlarne ora. Ringrazio presidente, squadra e tifosi e faccio in bocca al lupo a Inzaghi che è bravo e ambizioso augurando al mondo nerazzurro i migliori successi. Fino a pochi giorni fa stavamo festeggiando lo scudetto. Ma questo velo è stato sostituito dalla soddisfazione di incontrare tanti tifosi che per strada mi dimostrano affetto , stima e gratitudine: il loro dispiacere e quel “grazie mister” che mi viene continuamente rivolto, vale per me quanto uno scudetto ".

Conte rivela poi che Moratti si è scusato dopo le dichiarazioni sul "mancato attaccamento": "Sorpreso e amareggiato di aver letto quelle parole da un uomo intelligente e appassionato come lui ma ci siamo sentiti e mi ha spiegato cosa pensa davvero. Chiunque mi conosca sa quale attaccamento ho per i colori che rappresento. Ossessione per la vittoria? Dovrebbe essere un vanto e un complimento ma c'è chi gioca adombrando una negatività che nn esiste. Chi lavora in un top club, in qualsiasi ruolo, deve dare il massimo sempre e meritarselo. Non gioco per partecipare, gioco per vincere e mi chiamano per questo".