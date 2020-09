Calciomercato, l’agente di Emerson Palmieri: “Può tornare in Italia”. Inter in corsa, West Ham e Napoli…

Quale futuro per Emerson Palmieri?

Secondo quanto riportato dal noto quotidiano britannico ‘The Indipendent’, nonostante il recente approdo in nerazzurro di Aleksandar Kolarov, l’Inter non avrebbe abbandonato del tutto l’idea di riportare l’esterno italo-brasiliano in Italia. In uscita dal Chelsea, il classe 1994 piace molto al West Ham, che avrebbe già contattato i Blues. Tuttavia, il club inglese avrebbe chiesto il calciatore in prestito, ma il Chelsea preferirebbe cederlo a titolo definitivo, con la società meneghina che potrebbe approfittarne, tornando in corsa.

Ma non solo; chi avrebbe messo nel mirino Emerson è anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Intanto, in merito al possibile ritorno in Italia del giocatore originario di San Paolo si è espresso anche il suo agente, Fernando Garcia, intervenuto ai microfoni di ‘Inside Futbol’: “Non posso svelare dove andrà, ma il ritorno in Serie A è possibile”, sono state le sue parole.

In Italia, l’ex Santos ha vestito le maglie di Palermo e Roma. Nell’estate del 2015, il trasferimento nella Capitale dopo il mancato riscatto da parte del club siciliano.

