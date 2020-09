Calciomercato Inter, Skriniar pronto a restare: l’offerta del Tottenham non convince i nerazzurri

Milan Skriniar sempre più lontano dal vestire la maglia del Tottenham.

Il centrale difensivo slovacco nei giorni scorsi era stato accostato agli Spurs, ma le ultime dichiarazioni della dirigenza nerazzurra avrebbero allontanato l’ex Sampdoria dall’approdo in Premier League. Il club inglese, secondo quanto riporta la stampa d’oltremanica, considererebbe eccessiva la richiesta dell’Inter che per il difensore chiederebbe 60 milioni. Il Tottenham non può, dunque, arrivare al giocatore con 35/40 milioni, così come aveva pensato a inizio trattativa. Entro giovedì però potrebbe arrivare una nuova proposta al club nerazzurro, ma prima c’è da piazzare Foyth al Fulham. Qualora non dovesse andare in porto la trattativa potrebbe cambiare obiettivo e virare verso Antonio Rudiger del Chelsea, ma dovrà fare i conti con la concorrenza, infatti, anche il Psg starebbe corteggiando il difensore.

