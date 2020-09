Tottenham, Mourinho e la richiesta special di un giornalista macedone: “Vorrei una foto con te per mio padre che non c’è più”

Una conferenza stampa inusuale quella di Josè Mourinho.

Il tecnico del Tottenham, ha ricevuto una richiesta particolare da parte del giornalista Igor Aleksandrovic durante la conferenza stampa pre-partita del terzo turno dei preliminari di Europa League che si terrà stasera tra il suo Tottenham e i padroni di casa macedoni dello Shkendija. Aleksandrovic avrebbe chiesto allo ‘Special One’ una foto insieme all’allenatore, da incorniciare e porre sulla tomba del padre che era un suo grande fan. “Devo dirti una cosa per conto di mio padre. Ti porto i suoi saluti, ma lui ora è in paradiso. In uno dei momenti in cui la malattia si è aggravata mi ha detto che se mai avessi avuto l’opportunità di vederti dovevo chiederti una foto perché mi ha cresciuto seguendo il tuo percorso di allenatore in qualsiasi squadra e ha sempre avuto un enorme rispetto nei tuo confronti. Se mi permetti una foto con te, la incornicerò e la metterò sulla sua tomba. Se la partita va bene per te e la tua squadra, mi permetterai di farlo?“.

La richiesta del giornalista non è rimasta inascoltata, così un Mourinho, si potrebbe dire, quasi commosso, ha risposto: “Grazie mille. La foto non ha nulla a che fare con il risultato. La facciamo. Se vuoi possiamo incontrarci prima della partita, o magari in hotel, se è più facile. Se la vogliamo fare dopo la partita, la facciamo dopo. Non ha niente a che fare questo con i risultati. È un piacere per me fare la foto con te. E un onore per me ed è quello che posso fare per il rispetto che tuo padre provava per me”.

