Calciomercato Inter, occhi su Pessina: Marotta punta l’azzurro. Le ultime

La dirigenza dell'Inter punta il centrocampista dell'Atalanta, ma non da subito: le ultime sul futuro di Matteo Pessina

Una stagione da incorniciare. Quella di Matteo Pessina è certamente una delle favole più belle dell' Italia di Roberto Mancini . Ventiquattro anni compiuti lo scorso 21 aprile, il calciatore dell' Atalanta è stato chiamato in causa dal commissario tecnico della Nazionale italiana dopo il forfait di Stefano Sensi . E da grande escluso è diventato protagonista del "Sogno Azzurro". Due le reti decisive messe a segno a Euro 2020 contro Galles e Austria dal classe 1997, che nei prossimi giorni tornerà a disposizione di Gian Piero Gasperini in vista del nuovo campionato.

Intanto, Pessina è finito nel mirino dell'Inter, "consapevole che strapparlo alla Dea già in questa sessione di mercato rasenta l'impossibile", scrive "Tuttosport". Il giovane centrocampista di recente ha rinnovato il contratto che lo lega all'Atalanta, con il Milan che vanta ancora il 50% della futura rivendita del giocatore. Ragion per cui, è più probabile che Inter e Atalanta ne riparlino la prossima estate, quando verrà meno la clausola al raggiungimento delle 100 presenze con la maglia della Dea.