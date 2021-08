Calciomercato Inter, occhi su Belotti: l’ex Palermo piace a Marotta. Le ultime

Il centravanti attualmente in forza al Torino è entrato nel mirino del club interista, in cerca di un nuovo attaccante per colmare il vuoto lasciato nel reparto avanzato da Romelu Lukaku

Andrea Belotti è nuovamente al centro delle più insistenti voci di calciomercato.

Centravanti ariete dalla rispettabile media realizzativa in Serie A, l'ex giocatore del Palermo - soprattutto in queste ultime stagioni - non ha faticato a guadagnarsi numerosi estimatori all'interno del panorama calcistico nazionale ed internazionale. Diversi, infatti, i club che nelle scorse sessioni di trasferimenti hanno cercato di portare il classe '93 lontano dal vestire la maglia del Torino, trovando però sempre la volontà da parte del calciatore e della società granata di continuare un progetto di crescita all'unisono.

Oggi, probabilmente, questa volontà non persiste più da entrambe le parti, come anche dimostrato dalle sempre più insistenti voci di calciomercato e dagli interessamenti concreti da parte di diversi club per Belotti. Tra questi, secondo quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com, anche quello dell'Inter, alla ricerca di un nuova centravanti che possa colmare la lacuna tecnica e realizzativa lasciata da Romelu Lukaku, partito da Milano direzione Chelsea. L'acquisto di Edin Dzeko dalla Roma ha certamente messo l'Inter in una situazione di cauta tranquillità, considerata la cifra tecnica e l'affinata capacità nel gioco di squadra da parte del bosniaco. Nonostante l'arrivo dell'ex Manchester City, però, Simone Inzaghi sarebbe alla ricerca di un ulteriore rinforzo che possa completare in maniera definitiva il suo reparto offensivo.

Prima di arrivare al nome di Belotti, l'Inter aveva anche sondato seriamente il terreno per Joaquin Correa, pupillo dell'ex allenatore della Lazio che ha potuto avere l'argentino a disposizione proprio durante la sua esperienza sulla panchina biancoceleste. La pista che porterebbe ad un suo possibile approdo in nerazzurro, tuttavia, sarebbe entrata in una fase di stand-by per diverse questioni legate all'aspetto economico della trattativa.

L'Inter ha così deciso di virare in maniera concreta su Belotti, in cerca del definitivo salto di qualità ad alti livelli nel calcio italiano. L'incontro avuto tra la dirigenza interista e quella granata avrebbe portato i nerazzurri a studiare un'operazione su una base di 20 milioni di euro più ulteriori bonus. Una cifra più accessibile e trattabile rispetto a quella chiesta dal patron della Lazio Claudio Lotito per Correa, che si sarebbe aggirata intorno ai 40 milioni di euro.

Per una celere conclusione di una delle due operazione molto dipenderà dalle preferenze di Simone Inzaghi e, fronte Correa, dalla possibilità che Lotito abbassi le sue pretese per la cessione del talento argentino.