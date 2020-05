Calciomercato Inter, novità su Icardi: trovata l’intesa con il PSG per il riscatto. I dettagli

Il futuro di Mauro Icardi.

Dopo aver vestito la maglia dell’Inter per sei stagioni ed aver indossato la fascia di capitano dal 2015 in poi, l’estate scorsa le problematiche tra l’attaccante argentino e la società dell’Inter sono improvvisamente degenerate in maniera irreversibile: Icardi è così finito ai margini della rosa nerazzurra e fuori dalle gerarchie del tecnico Antonio Conte, decidendo dunque di lasciare l’Italia per trovare un minutaggio maggiore.

Inter, Ausilio scopre le carte: “Tutto sul futuro di Icardi, Nainggolan ritornerà. Cavani e Mertens? Ecco la verità. Vidal e Tonali…”

Mauro e la sua agente e moglie Wanda Nara si sono così trasferiti a Parigi, e l’attaccante classe ’93 ha firmato un nuovo contratto con il PSG sulla base del prestito con diritto di riscatto. Con il club parigino Icardi ha ritrovato subito continuità, riuscendo a ritrovare subito la letalità sotto porta che ha sempre contraddistinto la sua carriera da professionista: in 20 presenze complessive, l’attaccante argentino ha infatti realizzato ben 12 gol, convincendo la dirigenza del club a puntare sulle sue prestazioni anche per le prossime stagioni, considerata anche l’imminente e inevitabile partenza di Edinson Cavani.

Calciomercato Inter, i nerazzurri declinano la proposta del PSG: il futuro di Icardi è un rebus. La situazione

Dopo alcune settimane di trattativa abbastanza travagliata, i due club sembrano infatti aver trovato l’intesa definitiva per il riscatto del cartellino di Icardi. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com infatti, il PSG e l’Inter averebbero raggiunto l’accordo sulla base 50 milioni più 7 di bonus, di cui 4 saranno praticamente garantiti. Mancano ovviamente da limare gli ultimi dettagli, ma si potrebbe già poter decretare con certezza la chiusura dell’avventura tra Icardi e i nerazzurri: l’attaccante argentino è pronto a diventare un giocatore dei Campioni di Francia in carica a tutti gli effetti, formando un tridente letale insieme a Neymar e Kylian Mbappé.