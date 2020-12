Calciomercato Inter, Nainggolan torna al Cagliari: prestito secco fino al temine della stagione

Radja Nainggolan torna al Cagliari.

Dopo essere finito fuori dai piani di Antonio Conte, così il Ninja, è pronto a lasciare Milano per tornare in Sardegna. In virtù di questo desiderio, ormai noto, il Cagliari e l’Inter hanno raggiunto questo pomeriggio un accordo per il trasferimento del calciatore che approderà in rossoblù con la formula del prestito secco. Il via libera è arrivato dopo il vertice di mercato svoltosi nelle scorse ore ad Appiano Gentile tra Antonio Conte, il presidente Steven Zhang collegato dalla Cina, Beppe Marotta e Piero Ausilio. Trovata l’accordo tra le parti, Nainggolan, si prepara dunque a cominciare la sua terza avventura in forza al Cagliari.

