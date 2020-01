Calciomercato Inter, Marotta scatenato: preso Young dal Manchester United, le cifre dell’affare

L’Inter scatenata sul mercato.

I nerazzurri attualmente sono l’unica squadra ad aver tenuto testa alla Juventus, e stanno continuando ad ottenere risultati positivi con l’obiettivo di porre fine alla sua egemonia e cercare di vincere il campionato. Antonio Conte sta svolgendo un lavoro superbo, imponendo fin dalle prime gare un’ottima mentalità ai propri giocatori: tuttavia, il tecnico ha più volte pubblicamente espresso il bisogno di ottenere rinforzi durante la sessione invernale di calciomercato.

L’amministratore delegato del club, Beppe Marotta, si è dunque messo subito a lavoro per cercare di accontentare il suo allenatore, e sta svolgendo un incredibile lavoro per tentare di regalargli i giusti colpi. Nelle prossime ore l’Inter potrebbe chiudere definitivamente lo scambio con la Roma, che otterrà il cartellino di Politano in cambio di Spinazzola, tatticamente perfetto per il 3-5-2 di Conte: nonostante i rallentamenti delle ultime ore, i due club avrebbero infatti trovato nuovamente l’accordo finale.

Nonostante l’arrivo dell’esterno ex Juventus, Marotta starebbe anche portando a termine un secondo colpo dalla grande importanza: secondo quanto rivelato da Sky Sport infatti, i nerazzurri avrebbero trovato l’accordo con il Manchester United per il trasferimento di Ashley Young. Ai Red Devils andranno 1,5 milioni più un bonus legato al numero di presenze che farà il giocatore, atteso tra domani e sabato a Milano per svolgere le consuete visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al suo nuovo club.

Una Inter dunque scatenata sul mercato, che nel frattempo continua a lavorare per chiudere altri due colpi importantissimi: Oliver Giroud sembra essere sempre più vicino a lasciare il Chelsea, e Christian Eriksen sembra ormai essere una concreta realtà piuttosto che un sogno di mercato.