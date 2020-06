Calciomercato Inter, Margiotta: “Kumbulla straordinario anche a livello mentale”

Un giovane talento per consolidare il reparto difensivo.

Dopo un primo di assestamento successivo a tre anni trascorsi nel settore giovanile, Marash Kumbulla è riuscito, grazie al suo enorme talento e alle sue indiscutibili qualità difensive, a conquistarsi una maglia da titolare con l’Hellas Verona, realizzando anche una rete in 18 presenze.

Il difensore albanese classe 2000 ha attirato così su di sé le attenzioni dei top club italiani ed europei, che hanno individuato in lui un ottimo investimento per il futuro. Dopo la cessione di Mauro Icardi e con un tesoretto di ben 50 milioni da investire durante la prossima sessione di calciomercato, l’Inter ha deciso di puntare su due giovanissimi talenti del nostro calcio: Sandro Tonali, centrocampista del Brescia, e per l’appunto Kumbulla, entrambi già pronti a compiere il grande salto di qualità e a giocare per una grandissima squadra.

A descrivere ed elogiare le caratteristiche tecniche e la mentalità vincente di Kumbulla è intervenuto il Responsabile del settore giovanile dell’Hellas Verona, Massimo Margiotta, che ha visto crescere e ha seguito il giovanissimo difensore durante i suoi primi passi nel mondo del calcio, dalla Primavera fino alla prima squadra. Queste le sue dichiarazioni rilasciate durante una diretta sul profilo Instagram del club gialloblù:

“Per me è una conferma rispetto a quello che penso debba essere un settore giovanile. Non sto qui a parlare delle sue qualità tecniche, ma ho trovato un ragazzo straordinario dal punto di vista mentale. Già tre anni fa era un professionista, curava ogni particolare, anche quando aveva qualche problema fisico di troppo. Lui per me è stato un esempio, un esempio che porterò sempre. E insieme a lui Danzi, sono ragazzi che mi hanno impressionato da questo punto di vista, indipendentemente dalle qualità tecniche. Oggi la testa, per arrivare a determinati livelli, è fondamentale“.