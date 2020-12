Calciomercato Inter, il futuro di Eriksen: il PSG sull’ex Tottenham, Marotta punta il Papu Gomez

Dopo la vittoria nello scontro diretto contro il Napoli di Rino Gattuso, l’Inter ha fatto un salto importante in classifica accorciando ad una sola lunghezza il gap dai cugini milanesi, stoppati al Ferraris da un Genoa che ha dimostrato di avere carattere e caparbietà.

VIDEO Inter-Napoli, l’analisi di Antonio Conte: “Ci è venuto il braccino…”

Nonostante la sofferenza con cui è arrivato il prezioso successo a San Siro, Antonio Conte ha scelto di non fare ricorso a Christian Eriksen, che avrebbe sicuramente, con la sua tecnica sopraffina, potuto aiutare l’Inter nella gestione della palla durante gli ultimi istanti del match.

Pare dunque ormai evidente che per il talento danese non ci sia, e anzi forse non ci sia mai stato, spazio nella compagine nerazzurra. Diversi top club europei stanno monitorando con attenzione l’evoluzione del rapporto tra l’ex Tottenham ed il club nerazzurro: particolarmente interessato ad avvalersi delle prestazioni del classe 1992 è il Paris Saint Germain. Infatti, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport‘, la capitale francese costituirebbe una destinazione gradita per Eriksen e il club francese potrebbe essere disposto ad offrire come contropartita tecnica Leandro Paredes, vecchia conoscenza del massimo campionato italiano.

Inter, Nocerino e il caso Eriksen: “Si sta comportando alla grande, io avrei fatto fatica”

Nel caso in cui dovesse partire Eriksen, l’Inter dovrebbe attivarsi sul mercato alla ricerca di un sostituto idoneo. Il profilo giusto potrebbe essere quello del Papu Gomez, le cui attitudini sembrerebbero essere perfettamente funzionali al reparto offensivo della squadra guidata da Antonio Conte. Il fantasista argentino è ormai ai ferri corti con il tecnico della Dea, e con ogni probabilità lascerà l’Atalanta nella prossima sessione invernale di calciomercato.

VIDEO Juventus-Atalanta, lite Gasperini-Gomez: il tecnico risponde così alle domande sul Papu

Sul talento argentino classe 1988 ci sarebbe l’interesse di diversi club tra i quali il Millan di Stefano Pioli. Gomez ha già fatto sapere di voler restare in Italia ed entrambe le società milanesi rappresenterebbero per il Papu soluzioni molto gradite. Trasferendosi in una delle due squadre di Milano avrebbe dunque sicuramente l’opportunità di lottare per obiettivi importanti, e per questo entrambe potrebbero essere per il Papu destinazioni molto gradite.