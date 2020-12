Calciomercato Inter, è caccia all’attaccante: due nomi nella lista, ma Conte ha le idee chiare…

Non si placano le voci di calciomercato che quotidianamente investono, bruscamente, il club di Suning.

Inter, Sconcerti e il bivio di Conte: “Ha buttato un anno ed è fuori dalla Champions League. Ora si decide quanto vale”

In questa prima parte della stagione, la squadra allenata da Antonio Conte ha clamorosamente fallito la qualificazione agli ottavi di Champions League, e dunque si ritrova ad investire tutte le possibili energie a disposizione sul campionato che, a questo punto, diventa un’obiettivo reale e concreto. In Serie A il trend nerazzurro, fortunatamente per il club e per i tifosi, sembra essere invertito: con il 2-1 sul campo del Verona l’Inter ha chiuso infatti il 2020 con la settima vittoria consecutiva, accorciando ad una sola distanza il gap dai cugini milanesi.

VIDEO Verona-Inter, Lautaro Martinez si prende la scena: il gol al volo è da urlo

Per l’Inter potrebbe essere dunque necessario puntellare la rosa in modo da fornire così all’ex tecnico del Chelsea nuovo carburante che, alla lunga, farebbe sicuramente la differenza nella corsa per lo Scudetto.

Tutto passa però dalle cessioni che il club nerazzurro sarà costretto a fare: il caso Eriksen sembra ormai giunto al capolinea e il fuoriclasse danese con molta probabilità potrebbe tornare in Premier League all’Arsenal o andare a giocare in Francia al PSG alla corte del subentrante tecnico sulla panchina della capitale francese Mauricio Pochettino. Un’altra esclusione di lusso dalla rosa potrebbe essere quella del ninja Radja Nainggolan: il belga è stato infatti scarsamente utilizzato da Antonio Conte e potrebbe dunque lasciare la compagine nerazzurra.

Sul fronte acquisti la necessità che, per la compagine nerazzurra, sembra stridere di più è quella di un vice Lukaku che per ragioni piuttosto evidenti sembra non poter essere Pinamonti. La girandola dei nomi è larga e variegata ma l’Inter negli ultimi giorni ha focalizzato con maggior attenzione le prestazioni tecniche di Gervinho e la vicenda Papu Gomez-Atalanta.

Antonio Conte tra i due calciatori preferirebbe l’ivoriano, pur sapendo che in questo particolare momento della stagione e in queste particolari condizioni della sua rosa la duttilità dell’argentino farebbe più al caso della squadra nerazzurra.