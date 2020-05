Calciomercato Inter, colpo a sorpresa dal Napoli: arriva Mertens a parametro zero

Il colpo a sorpresa dell’Inter.

Nei prossimi giorni il Governo italiano incontrerà nuovamente la FIGC e la Lega A per cercare finalmente di comprendere il futuro della Serie A: il Comitato tecnico-scientifico dovrà necessariamente ridiscutere il protocollo emanato negli scorsi giorni, giudicati da tutti club estremamente rigido e molto complesso da rispettare.

Il campionato è rimasto comunque fermo per ben due mesi in tutta Europa e in moltissimi paesi in giro per il mondo, causando gravi danni economici alle Federazioni e ai rispettivi club associati: per tale ragione la FIFA ha deciso di stanziare un progetto economico volto a preservare il futuro delle proprie squadre.

A causa di tutte queste problematiche, la prossima sessione estiva di calciomercato si prospetta essere all’insegna del risparmio, con le società che cercheranno di aggiudicarsi tanti colpi a parametri zero o punteranno sugli scambi utili ad ottenere plusvalenze vitali per la propria sopravvivenza economica. Tra i nomi grossi “gratis”, vi è quello di Dries Mertens, che dopo aver riscritto la storia del Napoli diventando il miglior marcatore della storia insieme a Marek Hamsik, stava riflettendo sul suo futuro e prendendo in considerazione la possibilità di iniziare una nuova avventura.

Stando a quanto riportato da Repubblica, il centravanti belga avrebbe già scelto la sua nuova destinazione: l’Inter avrebbe infatti bruciato tutta la concorrenza aggiudicandosi il suo cartellino a parametro zero. L’entourage del giocatore avrebbero in questi giorni intensificato i rapporti con il club nerazzurro, riuscendo a trovare un accordo di massima per un contratto biennale. Manca adesso dunque solo l’ufficialità, e poi Mertens sarà un nuovo rinforzo a disposizione di Antonio Conte: il suo arrivo potrebbe così liberare Lautaro Martinez, fortemente corteggiato dal Barcellona.