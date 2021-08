Cagliari, Nandez e il futuro: “Non so nulla sull’Inter, non andrò in ritiro”

Il centrocampista uruguaiano in forza al Cagliari è nel mirino dell'Inter di Simone Inzaghi che cerca un uomo con le sue caratteristiche

Nahitan Nandez resta per il momento un calciatore del Cagliari nonostante a corteggiarlo insistentemente ci sia l' Inter di Simone Inzaghi . Il centrocampista uruguaiano, tornato in Sardegna dopo la Copa America, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

"Sono felice di essere tornato, la mia testa è qui. L'Inter? Non so ancora niente, devo parlare con il mio agente. Sicuramente non andrò in ritiro ad Aritzo, ma mi allenerò ad Asseminello già da domani".