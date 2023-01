Brambati: “Napoli-Juventus importante, assenze Vlahovic e Pogba problema. Inter…”

Le dichiarazioni dell'ex calciatore del Palermo e procuratore, Massimo Brambati

Massimo Brambati, ex difensore del Palermo, classe 1966, oggi procuratore sportivo, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, esprimendosi sui temi caldi riguardanti la Serie A, oltre che l'errore arbitrale in Monza-Inter 2-2. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dall'ex calciatore di Torino, Empoli e Bari, tra le altre:

Napoli-Juventus: "Sarà importante ma non decisiva. E' un'ansia sportiva giusta, speriamo sia una bella partita e che le squadre abbiano l'organico al completo".

Lukaku: "Non lo so, leggo che si è fatto male. Tanti dicevano che nessuna rischiava e io dissi che poteva rischiare la Juventus. In parecchie ci hanno lasciato dei punti alla fine. Alla fine il campionato italiano è pieno di trappole, tutte ci stanno rimettendo qualcosa a parte il Napoli. Per fare risultato bisogna sudarsela, vedi la Juventus che lo ha fatto in diverse circostanze. Vedi anche l'Inter a Monza. Io pensavo che vincesse, ma continuo a sbagliarmi sull'Inter".

Monza-Inter, arbitraggio: "Nella partita precedente col Napoli Inzaghi dice che è contento che veniva Sozza, che si doveva migliorare il rapporto con gli arbitri e subito ne riparla. Parla del perché hai una difesa che ha preso 24 gol nel girone d'andata, con una difesa uguale, con un Acerbi in più, di quella di Conte. Non possono essere sempre disattenzioni. Nelle palle inattive c'è un modo di marcare sbagliato, poi ci sono gol che prendono che non sono solo disattenzioni. Parlare dell'arbitro dopo il 2-2 di Monza vuol dire che non sei cresciuto. Allegri dopo la Salernitana non ha detto nulla sull'arbitro. Gli allenatori crescono anche da quel punto di vista. Ti devi incavolare per i tuoi errori, l'arbitro è un alibi per i giocatori".

Ritorni di Pogba e Lukaku: "Direi di no, soprattutto dal punto di vista fisico. Uno non è mai sceso in campo, l'altro mi dà l'impressione che non è quello visto con Conte. Va sicuramente gestito con una certa attenzione, già pesa tantissimo per la sua muscolatura, devi tenerlo perfettamente. Ma anche dal punto di vista tattico devi lavorarci in un certo modo".

Juventus: "Non avere il tuo acquisto maggiore come Pogba è un problema. Su di lui erano riposte tante speranze, questa situazione ha messo in difficoltà Allegri ma anche tutti i compagni. Così si fa più fatica. L'aver avuto anche Chiesa solo a mezzo servizio, ma anche Vlahovic, è un problema. Quei pochi gol subiti per me sono tanta roba, vedendo le difficoltà avute".

Milan-Roma: "Io fino al primo gol della Roma davo la partita per chiusa. Non mi ha dato mai la sensazione che la potesse recuperare ma dopo il gol la sensazione c'è stata. Non riesco a capire come mai il Milan abbia cambiato atteggiamento nel finale. Non so di chi siano le colpe, credo che Vranckx, sapendo che la Roma è forte sui piazzati, è stato troppo aggressivo e non doveva fare quel fallo, che poi hai pagato".