Bonolis a 360°: “Il rinvio di Juventus-Inter? C’è solo un motivo. Zhang ha detto ciò che pensava, gli altri presidenti…”

Parola a Paolo Bonolis.

La Serie A sembra piano piano ritrovare la giusta e necessaria serenità per il suo corretto proseguimento, nonostante i tanti disagi e rinvii a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. Il noto conduttore televisivo, da sempre super tifoso del club nerazzurro, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Marte’, si è soffermato sugli ultimi avvenimenti che hanno scosso il calcio italiano. Tanti i temi affrontati: dal duro sfogo di Steven Zhang, fino ai pronostici sulle possibile vincitrici di Coppa Italia e campionato.

LE PAROLE DI ZHANG – “Zhang ha detto quello che pensava, e che pensavano in molti. Per un quieto vivere, gli altri presidenti hanno taciuto. Secondo lui è accaduto qualcosa di grottesco, e per questo ha parlato di “Clown”. Alla fine, Juve-Inter si giocherà nelle medesime condizioni di una settimana fa”.

IL RINVIO DI JUVENTUS-INTER – “L’Inter giocherà in un intasamento di partite, ce ne saranno diverse da recuperare. E’ molto probabile che la Juventus abbia voluto spostare la partita per prendere tempo e recuperare. Ma penso che oltre a questo ci siano le motivazioni economiche: c’erano in ballo 5 milioni di euro di incasso”.

LA SITUAZIONE ECONOMICA – “Forse il Coni potrebbe rinunciare ad una fetta dei propri incassi per aiutare le società che perderanno milioni di euro di incassi. In questa situazione perde tutta l’economia, stiamo perdendo anche noi ad “Avanti un Altro”, purtroppo è un problema che tocca tutti, ma credo che il calcio sia abbastanza ricco da potersi permettere una piccola rinuncia in virtù della sicurezza”.

EMERGENZA SANITARIA – “Difficile sdrammatizzare questa situazione: la stiamo vivendo tutti con le dovute rinunce. Mi sento molto vicino al pensiero di Klopp, nel senso che mi affido a chi ci sta gestendo, nella speranza che sappiano cosa facciano”.

COPPA ITALIA E CAMPIONATO – “Scudetto e Coppa Italia? E’ ovvio che vorrei le vincesse entrambe l’Inter. In ogni caso, chi vincerà avrà vinto uno scudetto strano, figlio di una situazione imponderabile, come è successo in vari momenti della storia. Come sarebbe andata se non fosse successo tutto questo? Chi vincerà dirà che avrebbe vinto comunque e sarà contento, ma, comunque, c’è stata una alterazione del percorso. Abbiamo mandato giù tanti prodotti alterati anche senza Coronavirus, l’importante è che tutti, soprattutto i più a rischio, passino questo brutto momento”.