Belgio, il CT Martinez: “Lukaku vive un momento magico, fare gol non è il suo unico obiettivo”

Romelu Lukaku sta attraversando uno dei migliori momenti della propria carriera.

L’attaccante dell’Inter ha finora realizzato ben 11 reti in campionato risultando decisivo in diverse occasioni. Il centravanti belga è stato elogiato dal commissario tecnico del Belgio, Roberto Martinez, che spera che il calciatore possa mantenere questo stato di forma anche in vista degli Europei.

“È sicuramente nel momento migliore della sua carriera, sta dimostrando una maturità che non è comune trovare in un attaccante. Vuole sempre vincere ed è di grande aiuto per i suoi compagni. Romelu sta facendo cose strepitose, fare gol non è l’unica cosa che gli passa per la testa e così facendo contribuisce ai risultati del suo club in maniera importante”.