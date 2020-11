L’Inter fa appello alla scaramanzia per uscire dal periodo negativo. I nerazzurri di Milano, infatti, nella delicatissima trasferta di Bergamo con l’Atalanta, scenderanno in campo con la maglia away, la stessa con cui hanno battuto proprio la “Dea” lo scorso agosto per 2-0.

Ecco le immagini direttamente dallo spogliatoio nerazzurro, dove figura anche la maglia di Romelu Lukaku, che torna finalmente tra i convocati.