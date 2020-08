Argentina, ex Inter e Sampdoria risultato positivo al Covid-19: il comunicato del club

Nuovi casi di positività al Covid-19 nel massimo campionato argentino.

Si allunga la lista dei calciatori risultati positivi in Primera Division. Ad aggiungersi nelle ultime ore al lungo elenco, Thiago Almanda ed un ex giocatore di Inter e Sampdoria. Si tratta di Ricardo Alvarez, centrocampista attualmente in forza al Velez Sarsfield, recentemente sottoposto al tampone per il Covid-19 e risultato positivo al virus. A comunicarlo è lo stesso club sudamericano con un comunicato ufficiale.

“I calciatori Ricardo Álvarez e Thiago Almada sono stati a stretto contatto con casi positivi e, dopo aver eseguito i tamponi PCR durante questa settimana, sono risultati positivi. Attualmente i due giocatori godono di buona salute, potendosi allenare in casa con i rispettivi controlli medici da parte del club“.