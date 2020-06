Adriano a 360°: “Io un interista per sempre, con Moratti legame indissolubile. La morte di mio padre…”

“La morte di mio padre mi scuote ancora oggi. Sarò un interista per sempre e sarò per sempre legato al presidente Moratti”.

Sono le parole dell’ex attaccante dell’Inter Adriano che, intervistato dal portale T-Online, è tornato a parlare della sua parentesi in nerazzurro soffermandosi sulla sua decisione di tornare nella sua terra natia: il Brasile. Tra ricordi e rimpianti, il classe ’82, si è raccontato svelando inoltre qualche retroscena legato alla sua carriera

“Ma quando ho deciso di tornare in Brasile, contava solo una cosa per me: volevo solo essere di nuovo vicino alla mia famiglia, che era così importante per me in quel momento. Avrei potuto fare molto di più nella mia carriera, lo so. Ma non si può tornare indietro nel tempo. Sono contento di quello che ho fatto. Cosa direi oggi a me stesso da giovane? Gli direi: sii meno impulsivo e pensa di più a te stesso”.