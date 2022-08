Venezia, Javorcic: “Sudtirol? Per me non è una gara come le altre. Noi in crescita”

“Per me questa partita non può essere come altre per l’intensità delle emozioni vissute e quello che abbiamo realizzato, oltre a quello che abbiamo costruito e raggiunto insieme che rappresenta un unicum, qualcosa di particolare. Poi ci sarà la partita e cercheremo di essere competitivi e vincere. E’ la prima settimana vera che facciamo tra di noi, perchè per varie vicissitudini da dieci giorni stiamo lavorando con la squadra al completo, le sensazioni sono buone, siamo all’inizio del percorso che sarà lungo. Stiamo crescendo e amplificando le conoscenze e cultura quotidiana: un processo che ci porterà ad essere migliori e competitivi, nel frattempo dobbiamo trarre il massimo dalle partite che avremo. Il nuovo arrivo finlandese? E’ un profilo importante, ha un certo vissuto che ha fatto determinate categorie e porta esperienza, le sue caratteristiche sono diverse dagli altri attaccanti, avevamo bisogno di questo. L’attacco era il reparto più in difficoltà perchè dovevamo costruirlo, c’è stato un lavoro d’ombra, ora penso che abbiamo ancora bisogno di un attaccante esterno per dire che potremo costruire qualcosa di importante. L’attaccante finlandese sarà convocato anche se dobbiamo considerare che ha fatto solo due allenamenti con noi, ma ha fatto la preparazione quindi è pronto. Cuisance è da considerare un innesto in più? Assolutamente sì, è un giocatore di qualità che ha fatto una scelta non scontata e per noi si tratta di una specie di nuovo acquisto. Lui va a completare un reparto in cui certe qualità mancavano e avremo delle chiavi di lettura importanti: noi dobbiamo scoprire la serie B e ogni partita ci darà qualcosa. I convocati? Abbiamo problema con Fiordilino ma non è niente di preoccupante, sarà disponibile la settimana prossima. Aramu non sarà convocato per le vicende di mercato, di più non posso dire".