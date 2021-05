Liverpool, Konate emozionato: “Sono concentrato sugli europei U21, poi mi unirò a uno dei club più forti al mondo”

Il Liverpool dopo una stagione travagliata, terminata comunque con una rocambolesca qualificazione in Champions League, è pronto a ripartire.

Uno degli acquistio più importanti è stato senza dubbio quello di Ibrahima Konate, difensore del RedBull Lipsia che si è ben distinto nelle ultime due stagioni. Il classe ’99 francese ha voluto salutare i tifosi affidandosi al sito ufficiale dei Reds.

Konate sa che il Liverpool è uno dei club più prestigiosi al mondo, ma al momento è concentrato sull’Europeo under 21: “È un momento davvero emozionante per me e la mia famiglia e non vedo l’ora di incontrare i miei nuovi compagni di squadra, lo staff e iniziare questo nuovo capitolo. In questo momento, la mia attenzione è sugli Europei U21 con la Francia, ma dopo questa competizione so che mi unirò a una delle migliori squadre del mondo e questo mi dà una grande sensazione. Ho lavorato molto duramente per molti anni per arrivare a questo punto, ma vorrei dire un grande grazie a tutti all’RB Lipsia e a tutte le persone con cui ho lavorato: gli allenatori, i miei compagni di squadra, lo staff e soprattutto i tifosi”.

