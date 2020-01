Verona-Lecce, Juric: “Voglio una squadra concentrata, salentini ostici. Mercato? Non ci penso”

Il Verona cerca continuità dopo le prestazioni di buon livello mostrate contro Genoa e Bologna.

Gli scaligeri affronteranno nel pomeriggio della domenica il Lecce di Fabio Liverani che nell’ultimo turno è riuscito nell’impresa di fermare l’Inter (1-1). Il tecnico gialloblu, Ivan Juric, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato del momento vissuto dai suoi e si è proiettato alla sfida del “Bentegodi“.

“Voglio la solita squadra, concentrata e spensierata, che giochi il suo calcio sapendo che se non sei al massimo rischi. Il Lecce qualche mese fa rispetto a noi era un’altra cosa. Certo che può impensierirci. Hanno fatto più punti in trasferta, ma anche in casa hanno fatto bene. È importante mettere l’obiettivo dei quaranta punti, questo punteggio ti dà la garanzia della salvezza. Se fai uno o tre punti ti avvicini all’obiettivo. Mercato? Non ci penso molto, spero che anche i giocatori siano concentrati. Rrahmani spero resti concentrato, ci sono altre situazioni, ma non vedo segnali strani. Sarebbe meglio dire che non vendiamo nessuno, ma non è il nostro caso.Hanno fatto una grande partita con l’Inter, non so se Liverani cambierà qualcosa tatticamente. Ci stiamo preparando sotto diversi aspetti”.