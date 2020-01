Verona-Lecce, Juric: “Offerta prestazione perfetta. I tifosi sognano? Mi sembra giusto, io ho la mia idea”

Il Verona continua a stupire: 3-0 al Lecce e voglia di dimostrare di poter regalare ai tifosi qualcosa di straordinario.

La compagine scaligera ha superato agilmente i salentini grazie alle reti di Dawidowicz, Pessina e Pazzini su calcio di rigore. Il tecnico dei gialloblu, Ivan Juric, in conferenza stampa, ha così analizzato la prestazione di livello offerta dai suoi.

“Il primo tempo è stato eccellente, abbiamo creato molto concedendo poco. La ripresa dopo l’espulsione è stata più semplice, volevo si muovesse più velocemente la palla per chiudere la partita, perché il Lecce ha recuperato più volte lo svantaggio. Abbiamo fatto qualche errore che non dovevamo fare, ma abbiamo pressato bene, impedendogli di giocare come fanno di solito. Siamo stati bravi in questo. È giusto sognino, io no. Bisogna ragionare come qualche mese fa, l’equilibrio è sottile. Bisogna affrontare le partite così, ma l’obiettivo resta salvarsi. Questa partita la sentivo tanto, era importantissimo vincere contro una diretta concorrente. Adesso avremo partite difficili, ma le affronteremo con lo stesso spirito. Possiamo affrontare tutte le squadre, è più dura ma possiamo farlo. Futuro? Non è il momento di dirlo, prima dobbiamo salvarci, poi ti siedi ad un tavolo e vedi quali sono le idee della società. Con me sono stati onesti, ho apprezzato molto questa cosa”.