Verona-Juventus, Juric: “Nessuna misura speciale per CR7. Preoccupato per la stanchezza, la gara si prepara da sola”

Il Verona è pronto per il big match di domani sera.

Sul campo dello stadio Marcantonio Bentegodi andrà in scena la sfida tra il Verona e la Juventus, che si affronteranno in occasione della ventitreesima giornata di Serie A: sarà un match molto importante per le sorti della lotta scudetto, dal momento che i bianconeri avranno bisogno di tre punti per mantenere le distanze dall’Inter e la Lazio. La compagine guidata da Maurizio Sarri avrà però di fronte una squadra molto solida, che è riuscita addirittura a fermare la Lazio in occasione del recupero della 13a giornata di campionato.

Alla vigilia della sfida il tecnico del Verona, Ivan Juric, è intervenuto in conferenza stampa analizzando così la gara contro i bianconeri: “Gara che si prepara da sola? Può essere che sia così. L’altro giorno c’è stato un dispendio fisico importante, adesso vedremo come staremo. Sono convinto che si possa fare, si prepara abbastanza da sola. Partita molto sentita? Non l’ho mai pensata in questi termini, quello che conta è chi siamo noi. Dobbiamo affrontarla come se fosse una grande occasione, poi giocheremo di sera, lo stadio sarà pieno. I ragazzi avranno grandi motivazioni, l’unica mia incognita riguarda la stanchezza. Si è creato un buon ambiente di lavoro, noi dello staff stiamo lavorando bene, ma anche lo staff medico e i magazzinieri. Stiamo dando tanto e stiamo raccogliendo i frutti, sarebbe bello continuare così, questa è l’idea di domani, fare di nuovo punti“.

Su Cristiano Ronaldo, che attualmente è in uno splendido periodo di forma: “Per Ronaldo nessuna misura speciale. Mi dispiace molto per Badu, in questa settimana poteva essere un’opzione, ma ha avuto questo taglio e la ferita è ancora aperta. Non sarà a disposizione. La mia sensazione è che sia maggiormente la Juventus di Sarri, le linee sono più vicine. A livello di gioco hanno fatto passi in avanti“.