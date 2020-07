Verona-Inter, Candreva: “Sofferto nel primo tempo, ma nella ripresa potevamo vincerla. Il nostro unico rammarico…”

L’Inter non va oltre il pareggio contro l’Hellas Verona.

Serata nera per i nerazzurri che, nella sfida di ieri sera al “Bentegodi”, divide la posta in palio con la formazione di Ivan Juric. Dopo un primo tempo da dimenticare, gli uomini di Conte ribaltano la gara grazie alle reti di Candreva e DiMarco, salvo poi essere beffati all’86° da un gol di Veloso. Un risultato amaro commentato al triplice fischio dall’auto del gol del momentaneo 2-1, Antonio Candreva, intervenuto ai microfoni di “InterTV”.

“Si può sempre fare meglio, specie se si pareggia. Resta il rammarico di non aver portato a casa i 3 punti. C’è tanto su cui lavorare, ma alla fine sono gli episodi che determinano le partite. Qui il Verona ha messo in difficoltà tante squadre e noi l’avevamo ribaltata. Dobbiamo tornare a lavorare già da domani e pensare alla prossima. Magari incassando subito il gol abbiamo sofferto per i primi 20 minuti, ma poi abbiamo creato. Loro stavano bene nel primo tempo, ma nella ripresa meritavamo di vincerla. I compiti nostri sono sempre gli stessi, alla ripresa Conte ci ha detto di entrare di più in area anche perché non abbiamo più la mezzala che si inserisce. Quindi tocca a noi riempire l’area”.