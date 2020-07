Verona-Inter, amarezza Conte: “Statistiche ci facciano riflettere. A fine anno ciascuno farà proprie considerazioni, il club…”

Serata nera per l’Inter.

Non va oltre il pareggio la formazione di Antonio Conte, impegnata questa sera nella sfida contro l’Hellas Verona, valida per la 31^ giornata di Serie A. Prosegue il momento no dei nerazzurri, fermati al “Bentegodi” e scivolati ormai al quarto posto in classifica: ad un punto di svantaggio dall’Atalanta e a ben tre dalla Lazio. Un risultato pesante analizzato al triplice fischio dal tecnico dei meneghini Antonio Conte, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”.

“Per quanto riguarda l’impegno non ho nulla da rimproverare alla mia squadra. Giocavamo contro una squadra che fa dei ritmi alti la sua forza. C’è il solito rammarico per aver preso gol nel finale da rimessa laterale. Perdiamo punti per strada, ma non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Penso che comunque si stia facendo un lavoro importante e penso che si veda. Le statistiche devono farci riflettere e spingere a migliorare. Abbiamo perso per strada punti stupidi, altrimenti staremmo parlando di un’altra classifica. Spero che Lukaku non abbia riportato infortuni particolari. è da verificare con i dottori, ha avuto un problema nella zona della schiena, dell’adduttore. Bisogna essere più bravi a gestire certe situazioni. Penso che l’esperienza ci possa permettere di gestire meglio le partite. A fine anno tutti faremo le nostre considerazioni, se c’è qualcosa da dire lo dirò al club. A tutti piacerebbe vincere ma bisogna capire quanto si è vicini o lontani dal vincere. Eriksen? Nella ripresa del campionato ha giocato molte gare, sta crescendo e sto cercando di metterlo in un contesto ideale. Anche Borja Valero sta giocando bene. Stiamo cercando di recuperare tutti”.