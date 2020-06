Verona-Cagliari, Kumbulla: “Abbiamo giocato tutti bene, ma non siamo ancora al 100%

La gioia di Marash Kumbulla.

Sul campo dello stadio Marcantonio Bentegodi è andata in scena la sfida tra l’Hellas Verona e il Cagliari, che si sono affrontati in occasione del recupero della ventiseiesima giornata di Serie A: a trionfare sono stati i padroni di casa grazie alla doppietta di Samuel Di Carmine, che ha vanificato il gol di Giovanni Simeone.

Al termine del match il difensore del Verona, Marash Kumbulla, è intervenuto ai microfoni di DAZN esprimendo la sua gioia per essere ritornato in campo e per la vittoria ottenuta: “I compagni che mi dicono che non merito l’intervista? Fanno i simpatici, però ci sta. Hanno ragione: abbiamo fatto bene tutti e c’è chi ha fatto benissimo. È stata una bella vittoria. Avevamo tanta voglia di tornare a giocare. Non siamo ancora al 100%, ma piano piano con gli allenamenti stiamo tornando quelli che eravamo a marzo. Freddezza nonostante le voci di calciomercato? Sono fatto così. È merito di tutte le persone che ho attorno e che mi aiutano negli allenamenti e nelle partite, dal mister alla società