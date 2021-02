Udinese-Verona, Juric: “Sarà una gara tosta, friulani squadra in salute. Occhio a Llorente e Deulofeu”

Domenica 7 febbraio alle ore 15,00 è in programma la sfida tra Udinese e Verona.

La compagine scaligera, reduce dalla sconfitta per 3-1 rimediata all'”Olimpico” contro la Roma, si appresta ad affrontare il secondo match consecutivo lontano dalle mura amiche del “Bentegodi”. Il tecnico dei gialloblu, Ivan Juric, in vista del prossimo impegno di campionato contro friulani, ha parlato oggi in conferenza stampa.

“Che partita mi aspetto con l’Udinese? Una gara tosta. Lo scorso anno meritavamo di più in entrambe le partite, quest’anno invece – all’andata – abbiamo raccolto il bottino pieno nonostante le molte assenze. L’Udinese arriva da diversi risultati utili e da una vittoria convincente, subisce gol raramente ed è ben organizzata tatticamente. Sarà una partita difficile, nella quale dovremo essere molto bravi. Come si affronta una coppia d’attacco inedita come quella che dovrebbe schierare l’Udinese? Le caratteristiche sono abbastanza chiare: Deulofeu è forte nell’uno contro uno, ha velocità e tecnica, mentre Llorente è tosto e tiene bene la palla. Vedremo se e come giocheranno insieme: noi ci adatteremo di conseguenza. Come arriviamo alla gara? Non potremo disporre di Ceccherini per infortunio, ma la scorsa è stata una buona settimana di allenamenti. Quanto è importante ritrovare Magnani dopo la squalifica? Io in lui credo tantissimo: riesce a fare cose veramente fantastiche, da top player. Deve invece ancora lavorare su concentrazione e attenzione. Lazovic? Ha fatto bene all’Olimpico, ha disputato una buona gara. In generale, contro una squadra forte come la Roma, che ha preparato la partita su di noi e sulle nostre caratteristiche, a parte quei 10 minuti, abbiamo fatto bene. Bessa? È un giocatore che conosco, si sta inserendo efficacemente e sta lavorando con molta serenità e concentrazione. Lo vedo felice di essere qui con noi, sicuramente sarà molto utile in questa seconda parte di campionato”.