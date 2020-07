Torino-Verona, Juric: “Ho rinnovato perché qui sto bene. Felice per quest’anno”

Finisce 1-1 tra Torino e Verona.

Un pareggio, avvenuto dopo una gara senza esclusioni di colpi, che non danneggia nessuna delle due squadre. Ivan Juric, tecnico dei gialloblù fresco di rinnovo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la compagine granata: “Sono stato felice quest’anno, solo questo. Sono stato bene, mi sembrava giusto continuare. È un ambiente di lavoro buono, voglio bene ai magazzinieri. Dal punto di vista tecnico resteremo una squadra che lotterà per la salvezza. Le mie perplessità riguardavano il budget sul mercato, ma le emozioni riguardano anche la lotta salvezza, non solo quella per il vertice. Non ho fatto niente di particolare. Sono stato anche egoista, quest’anno ho lavorato serenamente. Sicuramente economicamente non è una situazione ideale, ma proveremo a sostituire chi perderemo, provando a produrre il calcio che abbiamo proposto quest’anno“.

Conclude poi Juric soffermandosi sulle emozioni che lo hanno portato a prolungare il proprio contratto: “In tarda nottata abbiamo firmato. Mi hanno beccato così, dopo un amaro. Io sto bene a Verona, non è un sacrificio. Abbiamo fatto talmente bene, anche a livello economico per la società, che siamo pari come minimo. Io sto bene, voglio lavorare per il Verona“.