Lazio-Verona, Silvestri: “Possiamo giocare contro tutti senza timore. Sul tiro di Luis Alberto…”

Il Verona ferma la Lazio.

Sul campo dello stadio Olimpico è andata in scena la sfida tra la Lazio e il Verona, che si sono affrontati in occasione del recupero della diciassettesima giornata di Serie A: nonostante le tantissime occasioni da gol e due pali colpiti, i biancocelesti non sono riusciti a portare a casa la vittoria, e il risultato finale è rimasto dunque inchiodato sullo 0 a 0.

Al termine del match il portiere del Verona, Marco Silvestri, protagonista assoluto con una serie di parate fondamentali, ha espresso tutta la sua gioia per aver regalato un punto importantissimo ai suoi compagni di squadra. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN : “Il tiro di Luis Alberto? Era forte. Meno male che in mezzo alla mischia il pallone è passato dove ero io. Oggi abbiamo fatto un risultato straordinario, abbiamo giocato bene, siamo stati fortunati in alcune occasioni ma le abbiamo avute anche noi. Abbiamo fatto una grande partita. Giochiamo le partite con tanta umiltà, ma le giochiamo come battaglie. Battagliamo senza paura giocando anche a calcio. Stiamo facendo bene, bisogna continuare con questo atteggiamento perché è questo che ci dà tante soddisfazioni. Io ho fatto qualche intervento ma abbiamo lavorato benissimo di reparto. Soni stati bravissimi i difensori ma anche tutta la squadra. E’ ovvio che contro una squadra così concedi qualche occasione. Va bene così, nella fase difensiva abbiamo fatto una partita stupenda. Porto a casa la consapevolezza che possiamo giocare con tutti senza timori. Abbiamo fatto una partita stupenda, poi il risultato se arriva meglio. Ora abbiamo poco tempo per festeggiare. Ci dobbiamo mettere al lavoro e pensare a sabato“.