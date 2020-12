Lazio-Verona, Juric: “Tutto sulle condizioni di Kalinic. Troppi elogi alla squadra, svelo chi toglierei ai biancocelesti”

Juric si è poi soffermato sul momento vissuto dalla Lazio: ” Lo scorso anno fu una grande partita perché loro stavano veramente bene, erano in fiducia e in lotta per lo Scudetto. Fu molto difficile, la mia sensazione sulla squadra quel giorno era molto positiva. Adesso è tutto un po’ diverso . Faccio i complimenti alla Lazio per il passaggio del turno. Non so chi toglierei: ci sono Alberto, Immobile, Milinkovic, Lazzari, Correa… Sono top player, giocano insieme da anni. Li vedo maturi, sanno gestire le partite e sanno come colpire. Vanno d’accordo, penso che la loro forza sia la squadra “.