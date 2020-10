Juventus-Hellas Verona, Silvestri: “Impressionato da Ilic. Juric? A Torino vuole una squadra coraggiosa”

Parola a Marco Silvestri.

Archiviato il pareggio contro il Genoa, il Verona si prepara a tornare in campo per affrontare la Juventus di Andrea Pirlo. Un banco di prova importante, quello dell'”Allianz Stadium”. Ne è consapevole il portiere gialloblù Marco Silvestri che, intervistato ai microfoni di “Tuttosport”, si è espresso sul complicato impegno che tra pochi giorni attenderà i suoi.

“Domenica troveremo una squadra che come sempre vuole sono vincere. Sarà una Juventus ancora più rodata rispetto a quella vista a Kiev e soprattutto a Crotone: anche loro, come noi, stanno cercando la propria identità dopo aver cambiato molto in estate. Meglio con o senza Ronaldo? Intanto gli auguro di guarire al più presto. Premesso ciò, affrontare uno dei più forti giocatori della storia del calcio è sempre affascinante, ma è chiaro che se non ci fosse ai nostri avversari mancherebbe un fenomeno… Quel che viene, viene, ma sarà durissima in ogni caso. Juric? In questi giorni ci sta martellando con due concetti: coraggio e rispetto della nostra identità. Il mister vuole che, nonostante il calibro dell’avversario, andiamo a Torino senza paura e senza snaturarci”.

Chiosa finale su Ilic: “Rispetto all’anno scorso abbiamo avuto meno tempo per lavorare e trovare la quadratura. Non so se riusciremo a ripetere quanto fatto l’anno scorso, ma sicuramente anche quest’anno abbiamo molta qualità. Chi mi ha impressionato? Ilic. Ha 19 anni e potenzialità enormi. Abbiano tecnica e fisicità: non saprei a chi paragonarlo, ha uno stile tutto suo”.