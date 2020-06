Hellas Verona, Setti: “Kumbulla? Nessun dubbio sulle sue qualità. Corte di più club già nel 2019”

Settimane importante per Marash Kumbulla, secondo recenti rumors, candidato numero uno a prendere il posto di Diego Godin: ormai vicino all’addio ai nerazzurri. Il centrale albanese di proprietà dell’Hellas Verona, già attenzionato da Lione, è considerato dal club meneghino un prospetto interessante su cui investire per il futuro. Diverse le società che, anche in passato, si sono interessante al giovane Kumbulla. A confermarlo anche il presidente degli scaligeri, Maurizio Setti, intervenuto ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”.

“Non avevamo alcun dubbio sulle qualità umane e tecniche di Kumbulla: ha la testa di un adulto. A gennaio 2019 c’erano già parecchi club su di lui, ma noi eravamo convinti che potesse crescere ancora. Il rinnovo di Veloso? Penso si farà”.