Hellas Verona-Milan 1-2: Tonali salva Pioli. Bocchetti ko alla prima in Serie A

I rossoneri trovano i tre punti nel finale, vincendo 2-1 contro l’Hellas Verona, superando Udinese e Lazio in classifica. Ancora Sandro Tonali ad essere deciso allo stadio “Bentegodi”, proprio come nella passata stagione. I rossoneri vanno in vantaggio con l'autorete di Veloso sul passaggio velenosissimo di Rafael Leao. Il nuovo Hellas Verona di Bocchetti, al debutto sulla panchina veneta, trova il pareggio con Gunter, facilitato dal tocco sfortunato di Gabbia. All’81’ Sandro Tonali firma la rete che vale i tre punti, fondamentali per la classifica del Milan.