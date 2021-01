Bologna-Verona, Juric: “Gara tosta, non si può prendere un rigore così. Mercato? Se ne parlo esco fuori di testa”

Il Verona crolla in casa del Bologna.

1-0: è questo il risultato del match tra Verona e Bologna andato in scena allo stadio “Dall’Ara”. Una sfida decisa da un rigore trasformato da Orsolini, che traghetta i rossoblù a ben 8 punti dal terzultimo posto in classifica. Ko analizzato dal tecnico degli scaligeri, Ivan Juric, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” al triplice fischio.

“E’ stata una partita dura, tosta, con poche occasioni. Non dovevamo prendere gol così, ma dopo il Bologna si è chiuso, non abbiamo sfruttato qualche palla gol. La mia sensazione è che loro hanno fatto qualcosa in più. Non si può prendere un rigore così. E’ stato come l’anno scorso, una seconda palla, dovevi proteggere le zona e non concedere questo rigore. Alla fine il Bologna ha meritato, ha una bellissima squadra con talenti e oggi ha meritato. Potevamo pareggiare nel secondo tempo ma loro sono stati migliori di noi e quindi la vittoria è meritata. Kalinic? Rimango dell’idea che lui si allena col gruppo da dieci giorni. Ci si aspetta tutto subito, ma ci vuole tempo perchè entri in forma. E’ vero poteva far gol ma ci vuole pazienza su queste cose. Alla fine abbiamo fatto un buon secondo tempo, nel primo tempo a tratti ma secondo me il Bologna ha meritato”.

Chiosa finale sul mercato: “Di mercato non voglio parlare. Perchè sennò esci fuori di testa, è meglio concentrarsi sul lavoro sui giocatori che hai e fare al meglio. E gli altri che fanno quello che pensano al meglio possibile ma le mie scelte erano queste in mezzo. Già con Tameze dicevamo che non avevamo scelte in mezzo, perdendo lui abbiamo optato per Lazovic perchè si può adattare meglio perchè ha più esperienza. Questa è la situazione”.