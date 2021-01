Tiki-Taka, Manuela Ferrera e quella rivelazione su Higuain: “A lui piacciono le zozze, ecco chi sono”

Ex meteorina del TG4, modella, showgirl.

Manuela Ferrera torna a far parlare di sé e della sua storia con Gonzalo Higuain. “Sono stata con Higuain, ma parlo di qualche tempo fa. Non siamo mai stati proprio fidanzati ufficialmente, c’è stata una frequentazione durata qualche mese. Lui era a Milano in quel periodo. È finita perché lui aveva una passione particolare per le zozze – aveva dichiarato la Ferrera otto giorni fa -. Sì, avete capito bene, preferiva andare con le zozze. Ma già prima di stare con me faceva questo. Non dico che gli piacciono solo le zozze, ma anche le zozze, che è diverso. Adesso però ha messo la testa apposto da quello che mi hanno riferito. Non era violento, questo lo smentisco. Aveva un bruttissimo carattere, questo sì. Ormai però è passato e va bene così, ma volevo dire perché è finita”.

Dichiarazioni, quelle rilasciate dall’ex meteorina a Tiki-Taka, che non sono certamente passate inosservate. Per questo motivo, ieri sera, proprio nel salotto di Piero Chiambretti, la soubrette 36enne ha voluto chiarire chi sono queste “zozze”. “Le zozze sono quelle vogliono solamente un approccio sessuale, fameliche di… Io sono una donna romantica. Non ero innamorata di Higuain, ma ero molto invaghita di lui”, ha spiegato.

Ma non solo; La Ferrera ha poi rivelato di avere un nuovo fidanzato, un altro calciatore che milita in Serie A. Un attaccante di cui non ha reso nota l’identità.