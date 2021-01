Juventus, le confessioni intime di Lady Dybala su Instagram: “Io bisessuale? Credo di sì“

Mentalmente libera dalla zavorra del pregiudizio.

Modella e cantante apprezzata e di successo in Argentina, la bella e affascinante Oriana Sabatini in Italia è nota ai più come la fidanzata del talento sudamericano della Juventus, Paulo Dybala.

Cimentandosi nel gioco “Vero o Falso?” in diretta Instagram con i suoi fan, la dolce metà dell’ex Palermo ha risposto senza remore o filtri a diverse domande poste dai suoi followers. Tra i quesiti rivolti dagli ammiratori a Lady Dybala anche le preferenze in tema di gusti sessuali.

“Sei bisessuale?” ha chiesto in modo diretto uno dei fans della ragazza che ha immediatamente risposto con estrema serenità e schiettezza: “Vero? Se ci devi mettere un’etichetta, credo di sì”.Il sesso non è certo un argomento tabù per la fidanzata del talento di Laguna Larga che già nel 2018 aveva espresso concetti piuttosto limpidi ed inequivocabili in merito al suo punto di vista.

Tre anni fa la stessa Oriana Sabatini aveva dichiarato quanto segue in merito a una domanda legata alla propria sessualità: “Non c’è niente di più bello in questa vita che sentirsi ed essere liberi. Ho questa sensazione perché mi è stata trasmessa dalla mia famiglia. Non so se sono lesbica o bisessuale ma non voglio avere pregiudizi”.