Torino-Genoa, Nicola: “Condannati dagli errori. Ko? Trasformiamo la rabbia in benzina per il Lecce”

Brutta sconfitta per il Genoa.

In occasione della trentatreesima giornata di Serie A è andata in scena la sfida tra il Torino e il Genoa, che si sono affrontati sul campo dello stadio Olimpico: a trionfare sono stati i granata grazie ai gol di Bremer, Lukic e Belotti, allontanando la zona retrocessione.

Al termine del match il tecnico del Genoa, Davide Nicola, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport esprimendo la sua delusione per la sconfitta subita:

“Dobbiamo lottare fino alla fine. Il risultato non rispecchia il valore della partita. Abbiamo creato tantissimo, volevamo vincere ma alla prima occasione abbiamo subito gol e sapevamo che sono bravi. Gli errori ci hanno condannato ma la partita è difficile da spiegare. Lo 0-3 sembra negativo ma non è andata in questo modo. Abbiamo creato anche i presupposti per pareggiare ma sul 2-0 poi dovevamo rischiare. Non c’era altro da fare se non rischiare. La nostra rosa è competitiva ma siamo in difficoltà dall’inizio dell’anno. Dobbiamo rimanere concentrati per arrivare al nostro obiettivo. Credo di avere un rapporto schietto, leale e sincero. I giocatori sanno benissimo che se avessimo fatto il percorso intrapreso ultimamente non avremmo questa classifica. Non dobbiamo buttarci giù, siamo venuti a Torino per fare la partita. Dobbiamo migliorare e proseguire su questa squadra”.

Nicola analizza poi i prossimi impegni che attenderanno il Genoa: quelli contro Lecce e Samp. “Mi interessa solo la prossima, la rabbia di questa sconfitta deve essere trasformata in benzina. Non ci sono altre considerazione da fare. Vogliamo vincere contro il Lecce, non è un obbligo ma una volontà. Abbiamo giocatori di qualità, dobbiamo diventare più cinici e la partita va letta in tutti i suoi momenti. Si possono recuperare uno o due gol ma è meglio andare in vantaggio. Questa partita deve darci rabbia, giochiamo tra tre giorni e mi tengo il buono della nostra partita”.