Ternana-Genoa, Coda: “Reazione di oggi può spianare il futuro. Sicuro fosse rigore”

Parola Massimo Coda . Il centravanti del Genoa in seguito ai due gol rifilati alla Ternana di Cristiano Lucarelli ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti ai microfoni di Primocanale nel post gara tra i rossoblù e le Fere . Di seguito le parole dell'ex attaccante di Salernitana e Benevento :

“Il rigore ha cambiato la gara, ma a livello di gioco e possesso abbiamo avuto la gara in mano. La Ternana ci ha messo in difficoltà, ma siamo riusciti a uscirne bene. Dal campo ero certo che fosse rigore, ho toccato la palla prima di Iannarilli che poi mi ha preso. Penso che la reazione vista oggi sia quella che può spianare la strada per il futuro”.