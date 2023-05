Serie B, 36ª giornata: Genoa promosso in A, ok Reggina e SudTirol. La classifica

Risultati e classifica aggiornata dopo i primi match pomeridiani della trentaseiesima giornata di Serie B. Genoa promosso in A, ok Reggina, pari tra Modena e Bari

Concluse le prime sette gare del sabato di Serie B, valide per la trentaseiesima giornata. Il Genoa vince con l'Ascoli e guadagna la matematica promozione in Serie A. Torna a vincere il SudTirol, che supera di misura la Ternana. Tre punti anche per la capolista Frosinone, pari invece tra Modena e Bari. Di seguito tutti i risultati e la classifica aggiornata, in attesa dei restanti match.