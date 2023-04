Serie B, 33ª giornata: il Palermo cade a Venezia, ok Genoa. Risultati e classifica

Concluse le gare delle 14 valide per la trentatreesima giornata di Serie B. Palermo sconfitto a Venezia dopo il vantaggio iniziale, i lagunari ribaltano nella ripresa. Pareggio del Bari a Como, cade il SudTirol di misura con l'Ascoli. Vince il Genoa in scioltezza contro il Perugia, quinto risultato utile consecutivo invece per il Cosenza, che impatta 1-1 contro il Cittadella. Ecco tutti i risultati e la classifica aggiornata, in attesa dei match restanti della trentatreesima giornata: