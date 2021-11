Serie A, Genoa: Walter Sabatini prossimo ds, ultimi dettagli da limare

L'ex direttore sportivo di Palermo e Roma ha scelto di accettare l'offerta del club ligure

Il Genoa ha scelto colui che ricoprirà il ruolo di prossimo direttore sportivo del club: si tratta di Walter Sabatini che torna in sella dopo un periodo di pausa. La nuova proprietà rossoblu, dunque, dopo aver cambiato allenatore (Shevchenko) hanno pensato bene di affidare la gestione sportiva a un uomo dalla grande esperienza quale è l'ex Palermo e Roma. Ci sono da limare gli ultimi dettagli, come rivela Sky, poi si potrà ufficializzare il matrimonio tra le due parti con Sabatini orgoglioso di poter accettare l'offerta del club ligure. Nuova avventura alle porte per l'ex dirigente anche del Bologna.